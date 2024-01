Chelsea et Aston Villa restent dos à dos

Chelsea 0-0 Aston Villa

C’est ce qu’on appelle un beau 0-0.

À Stamford Bridge ce vendredi soir, Chelsea et Aston Villa sont restés muets (0-0) et devront se revoir pour savoir qui décrochera son ticket pour les huitièmes de finale de FA Cup. Pour autant, les supporters des deux équipes ne se sont certainement pas ennuyés, tant les Blues et les Villans se sont montrés joueurs jusqu’au bout. Les visiteurs ont rapidement cru ouvrir le score grâce à Douglas Luiz, avant que sa réalisation ne soit annulée pour une main, après consultation de la VAR (12e). Dibu Martínez a ensuite été héroïque à plusieurs reprises, notamment devant Noni Madueke (17e et 31e) et Cole Palmer (19e).

En seconde période, Đorđe Petrović s’est illustré à son tour, se montrant infranchissable malgré de nombreuses vagues portées par les joueurs d’Unai Emery. Ollie Watkins a buté sur le portier serbe sur un tir lourd (73e), tout comme Matty Cash quelques secondes après lui (75e). Les Blues s’en sont plutôt bien sortis, finalement, tant ils auraient pu céder dans le dernier quart d’heure sur les ultimes assauts adverses.

Il faudra donc se revoir à Villa Park prochainement.

Chelsea (4-2-3-1) : Petrović – Gilchrist (Chilwell, 65e), Disasi, Silva, Badiashile – Caicedo, Fernández (Chukwuemeka, 89e) – Madueke (Mudryk, 77e), Gallagher, Sterling (Broja, 77e) – Palmer. Entraîneur : Mauricio Pochettino.

Aston Villa (4-4-1-1) : Martínez – Cash (Diego Carlos, 82e), Konsa, Lenglet, Moreno – Diaby (Bailey, 90e+1), Douglas Luiz, Kamara, McGinn – Tielemans (Zaniolo, 82e) – Watkins. Entraîneur : Unai Emery.

