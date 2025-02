Chantage et promesses : une personnalité du foot anglais accusé de viol sur mineur et de proxénétisme

Un scandale enfouit refait surface en Angleterre.

The Athletic a mis son nez dans un cold case qui s’apprête à être déterré. Une personnalité publique bien connue du football anglais est accusée de viol sur mineur et d’avoir entretenu des rapports sexuels tarifés avec une jeune fille de 15 ans.

Des fantasmes illégaux aux répercussions lourdes

Les faits remontent aux années 1990, alors que l’individu avait invité l’adolescente chez lui afin de discuter d’une « éventuelle opportunité de carrière ». The Athletic a pu consulter le dossier d’instruction et avance que la supposée victime est repartie avec 150 £ en cash après avoir dû prendre une douche pour se nettoyer. Cet épisode lui aurait laissé de telles séquelles psychologiques qu’il a fallu du temps avant d’entamer des procédures judiciaires. D’autant qu’une forme de chantage et des abus émotionnels ont ensuite alimenté une relation entre elle et lui. Durant les années suivantes, ils ont entretenu des rapports sexuels une quinzaine de fois, en échange d’argent et de promesse d’emploi au sein de la Premier League.

Face à de telles accusations, le présumé violeur assume les relations sexuelles tarifées, cependant il raconte qu’ils sont devenus amis pendant 20 ans ensuite, et qu’il l’a aidée quand elle était en difficulté financière, niant fermement le viol. L’accusé qualifie les affirmations de cette femme comme « malhonnêtes et malveillantes ». En attendant, l’homme est toujours en activité, pratiquant son métier librement en attente d’un procès devant la Haute Cour. Son identité ainsi que celle de la femme sont anonymisées pour « protéger les intérêts du défendeur » et car il n’y a « pas d’intérêt public suffisant à la divulgation ».

