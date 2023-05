Le lauréat 2023 du prix Marc-Vivien Foé est connu

Chanceux Mbemba.

Le défenseur marseillais Chancel Mbemba a remporté le prix Marc-Vivien Foé qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Il succède au milieu de terrain lensois Seko Fofana. Plus d’une centaine de joueurs ont été analysés et classés par un jury composé de journalistes de RFI et France 24 et, pour la première fois de l’histoire du prix – créé en 2009 –, c’est un défenseur qui grimpe à la première place du podium. Le Congolais devance le précédent vainqueur et le Nigérian Terem Moffi, auteur de 17 buts cette saison, qui finit à la troisième place.

En remportant ce trophée, l’ancien joueur de Porto devient le deuxième représentant congolais après Gaël Kakuta, élu en 2021. Après avoir reçu son trophée, le Phocéen a évoqué son bonheur au micro de RFI : « Quand je suis arrivé en France, je me suis dit qu’il fallait que je travaille à fond, montrer mes qualités à chacun pour faire comme eux et entrer dans l’histoire. »

Le seul titre de la saison pour l’OM.

