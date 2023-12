Ces tristes records égalés par Manchester United

Défaites de fin d’année.

Pas franchement à la fête ces dernières semaines, Manchester United a continué de creuser face à West Ham ce samedi après-midi (0-2). Pire, avec, déjà, cette treizième défaite de la saison, toutes compétitions confondues, les Red Devils égalent un record vieux de 93 ans. Il faut en effet remonter à 1930 pour voir les Mancuniens être défaits à treize reprises, ou plus, avant que Noël ne soit fêté.

Manchester United have lost 13+ games in the same season before Christmas for the first time in 93 years.

Manchester United have failed to score in four consecutive games for the first time in 31 years.

That's not very Christmassy. 🎄 pic.twitter.com/WnlQKAlfpM

