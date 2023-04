Tout ne va pas si bien à Naples.

Ce dimanche, avant la défaite du Napoli face à l’AC Milan (0-4), des supporters ont manifesté devant le stade Diego-Armando-Maradona. En cause, le prix des billets pour assister au quart de finale de la Ligue des champions contre ces mêmes Rossoneri ainsi que les restrictions visant l’entrée des banderoles et drapeaux en tribune. Après ce rassemblement, les ultras napolitains sont restés muets pendant la partie. Ce mardi, Aurelio De Laurentiis a réagi, dans des propos rapportés par la Gazzetta Dello Sport, à cette contestation, maintenant la politique tarifaire du club. « Milan va encaisser plus de dix millions d’euros quand on va aller là-bas (à l’aller, le 12 avril) et nous, on arrivera peut-être à cinq millions (au retour, le 18 avril) », a affirmé le propriétaire du Napoli, interrogé en marge d’un colloque à Rome sur l’avenir des stades italiens. Au sujet des restrictions sur les accessoires, l’homme d’affaires italien a eu des mots cinglants envers ses propres tifosi. « Ce ne sont pas de vrais supporters, ce sont des délinquants à qui on permet d’aller au stade, s’en prenant aux familles et aux vrais tifosi avec des incidents qui sont sous les yeux de tous. »

Peu importe la situation du Napoli en championnat, le Vésuve n’est jamais vraiment loin de l’irruption.