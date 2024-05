Gasperini et Conte sur la short list pour entraîner le Napoli ?

Chantiers multiples à Naples.

À peine arrivé, Giovanni Manna se met déjà au boulot. Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le nouveau directeur sportif du Napoli a eu mardi son premier entretien avec l’état-major du club de Campanie. Le fantasque président Aurelio De Laurentiis n’était pas présent, c’est Andrea Chiavelli, son homme de confiance, qui a mené l’entretien.

Le thème central de cette rencontre a été le choix du prochain entraîneur des Azzurri. Après l’échec de la nomination de Rudi Garcia (15 juin-14 novembre 2023), Walter Mazzarri (jusqu’à mi-février) et Francesco Calzona qui ont tous essayé sans succès de se montrer à la hauteur du champion d’Italie Luciano Spalletti, Giovanni Manna veut frapper fort. Les noms de Gian Piero Gasperini et d’Antonio Conte ont été évoqués, mais si la situation du premier semble compliquée au vu de la très bonne saison de l’Atalanta, pour Antonio Conte c’est différent. Déjà contacté au cours de la saison après le renvoi du Français, sans succès, l’ancien entraîneur de la Juve serait désormais plus enclin à considérer le projet napolitain après une saison sans entraîner.

Alors, sur qui les Napolitains vont-ils Conte ?