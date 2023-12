Carton plein pour les clubs français en Europe

Les clubs français sur une sacrée Lens-ée.

Alors que cinq des six clubs français engagés en Europe ont encore une journée à disputer, tous sont d’ores et déjà assurés de poursuivre l’aventure l’année prochaine, comme lors de la saison 2021-2022. Profitant de son succès obtenu au courage face au Séville FC (2-1), ce mardi soir, le RC Lens s’est assuré un ticket pour les barrages de la Ligue Europa en février. Deuxième de son groupe en Ligue des champions, le Paris Saint-Germain continuera, au minimum, son aventure sur le Vieux Continent au même stade que les Lensois. Maîtres de leur destin, les Parisiens peuvent, et doivent, surtout aller chercher une victoire, voire un nul, sur la pelouse de Dortmund pour rester en C1.

Le Stade rennais et l’Olympique de Marseille, premiers de leur groupe en C3, sont également assurés de faire au moins aussi bien que les Sang et Or. À eux de s’éviter les barrages jeudi soir. Dernier larron engagé en Ligue Europa, Toulouse ne peut plus rattraper Liverpool, mais reste en course, et même en pole position, pour terminer deuxième et accéder à ces fameux barrages. En cas de défaite face à Linz, le TFC pourrait toutefois être envoyé en Ligue Europa Conférence par l’Union saint-gilloise. Une compétition dans laquelle Lille, seul représentant tricolore à cet échelon, poursuivra sa route, reste à savoir si les Dogues passeront par la case barrages ou non.

Voilà qui promet des jeudis animés.

Haise : « J'ai ramené deux magnums à partager »