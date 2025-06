Cagliari pioche son nouvel entraîneur chez les jeunes

Au tour de Pisacane.

Après avoir licencié son entraîneur, Davide Nicola, qui avait pourtant réussi à maintenir l’équipe en première division, Cagliari a annoncé via un communiqué « que Fabio Pisacane s’est vu confier la gestion technique de l’équipe première ». L’entraîneur de 39 ans a signé un contrat qui le lie au club aux quatre têtes de Maure jusqu’en juin 2026, avec une prolongation à débloquer s’il remplit plusieurs objectifs.

Une première expérience en Serie A

Pisacane est un visage bien connu du côté de Cagliari. Et pour cause, derrière son look de garagiste, cet ancien défenseur a surtout déjà joué 151 matchs avec les Rossoblù entre 2015 et 2021. Il y a ensuite commencé sa carrière d’entraîneur, d’abord comme adjoint de Fabio Liverani en 2022, puis au sein de la Primavera (l’équipe espoirs) avant d’en prendre la tête avec succès. Ainsi, il a hissé les jeunes Sardes à la 7e place du championnat, « passant à un cheveu d’accéder aux play-off vers le Scudetto » selon la com du club, mais a surtout remporté la Coupe d’Italie de cette catégorie, venant à bout du Milan en finale.

Fabio Pisacane è il nuovo allenatore del Cagliari. Buon lavoro, Mister ❤️💙 Qui il comunicato ➡️ https://t.co/Tv309VPzt3 pic.twitter.com/f381ty8gYj — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) June 11, 2025

Et un poste de moins à pourvoir en Italie, un !

