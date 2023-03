Cadix réclame l’arrêt de la Liga

Un mois et demi plus tard, ils n’ont toujours pas digéré.

Tenu en échec à domicile contre Elche mi-janvier (1-1), Cadix continue son combat pour faire invalider le résultat de ce duel entre mal-classés. Depuis plusieurs semaines, le club andalou conteste en effet la décision des arbitres, qui avaient validé l’égalisation des visiteurs (81e) malgré un hors-jeu. Suffisant pour solliciter le Comité d’appel de la fédération espagnole de football (RFEF) et demander à rejouer la fin du match. Mais l’instance s’étant déclarée « incompétente » sur ce dossier, l’actuel seizième du championnat espagnol a annoncé se tourner vers le Tribunal arbitral du sport. Dans un communiqué publié ce mercredi, il réclame ainsi « la suspension temporaire de la compétition en première division, jusqu’à la résolution effective du dossier par les organes compétents ».

❗️Comunicado oficial https://t.co/Kr9GjvqzKn — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) March 1, 2023

Selon les dirigeants du club jaune et bleu, cette réclamation spéciale permettrait de « sauvegarder l’intégrité de la compétition » tout en évitant « une altération indésirable de la compétition à la suite d’une erreur technique d’arbitrage manifeste, grave et négligente, qui, à ce jour, est encore réparable et réversible ». Si leur persévérance est à saluer, il y a (très) peu de chances qu’ils obtiennent gain de cause sur ces deux réclamations.

Il faudrait déjà apprendre à jouer le hors-jeu.

