C1 : Le Panathinaïkos se rapproche de Marseille, Galatasaray accroché, le Dinamo Zagreb en balade

Quand Icardi n’est pas là, le lion ne danse pas.

Pas encore au complet, Galatasaray a balbutié son football en Lituanie, et n’a pu faire mieux qu’un match nul prolifique contre le Žalgiris Vilnius (2-2). Pour leur entrée en lice ainsi que leur premier match officiel de la saison, les Lions ont même été menés une demi-heure, avant de temporairement renverser la vapeur. Sur le gong, c’est Donatas Kazlauskas avec une volée du droit qui permet aux Vert et Blanc d’espérer avant le retour à Istanbul. En Slovaquie, là où le Dnipro-1 était hôte, le Panathinaïkos a assuré (3-1), grâce à ses joueurs phares, Andraž Šporar et Filip Djuričić, buteurs à bout portant et en force. Ne reste plus qu’à confirmer à Leoforos, avant que l’OM ne se dresse sur le chemin du PAO.

À Zagreb, Astana a pris une soufflante par le Dinamo (4-0), un habitué de ce genre de prestations en tour de qualification. Omniprésent, Luka Ivanušec a inscrit un triplé, tandis que Bruno Petković avait ouvert le score. Enfin, le Servette d’Enzo Crivelli et Ronny Rodelin, a gardé toutes ses chances face à Genk (1-1), avec une prestation solide à Genève. L’ancien Amiénois, Tolu Arokodare, a ouvert le score d’une tête piquée, mais le vice-champion helvète a dominé la rencontre, avant d’être récompensé sur le tard.

Tous les résultats du soir :

HJK 1-0 Molde

Žalgiris Vilnius 2-2 Galatasaray

Dinamo Zagreb 4-0 Astana

Dnipro-1 1-3 Panathinaïkos

Servette 1-1 Genk

Zrinjski 0-1 Slovan Bratislava

Breidablik 0-2 FC Copenhague

L’OM connaît ses futurs adversaires en Ligue des champions