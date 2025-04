Bundesliga : Leverkusen perd le contact, bonne opération pour Fribourg

Le suspense pour le titre s’étiole encore un peu.

Alors que le Bayern Munich défiera le Borussia Dortmund ce samedi dans le topspiel du week-end de Bundesliga, le Bayer Leverkusen a manqué l’opportunité de mettre la pression sur les Bavarois pour raviver la course au titre : dans une rencontre qu’ils n’auront pas réussi à emballer, les champions d’Allemagne en titre ont en effet laissé filer leurs rares occasions de but et concèdent un triste nul contre l’Union Berlin (0-0) qui les place à cinq points du Rekordmeister avec un match en plus. Mauvaise opération également pour Mayence, qui rend les armes à Hoffenheim sur un doublé d’Andrej Kramarić (2-0).

Fribourg réussit le gros coup

Toujours dans la course à l’Europe, Fribourg a de son côté piégé le Borussia M’Gladbach (1-2) : Patrick Osterhage s’est occupé de remettre rapidement les visiteurs dans le coup après un contre-son-camp malchanceux de Christian Günter, avant que Johan Manzambi n’offre les trois points aux siens à l’entrée du temps additionnel. Scénarios identiques dans les deux matchs de bas de classement avec Sankt Pauli et Augsbourg dans le rôle des vainqueurs de dernière minute, respectivement à Kiel et Bochum, de plus en plus proches de la relégation.

Trois fois (plus) fou.

Leverkusen 0-0 Union Berlin

Borussia M’Gladbach 1-2 Fribourg

Buts : Günter (14e CSC) pour Gladbach // Osterhage (16e) et Manzambi (90e) pour Fribourg

Hoffenheim 2-0 Mayence

Buts : Kramarić (4e et 32e)

Expulsion : Nebel (90e+4) pour Mayence

Bochum 1-2 Augsbourg

Buts : Hofmann (60e) pour Bochum // Essende (16e) et Kömür (90e) pour Augsbourg

Expulsion : Maier (81e) pour Augsbourg

Holstein Kiel 1-2 Sankt Pauli

Buts : Bernhardsson (21e) pour Kiel // Sinani (34e) et Geschwill (90e+2 CSC) pour Sankt Pauli