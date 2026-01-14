Victorieux à Cologne, le Bayern creuse le fossé avec ses concurrents en championnat

Cologne 1-3 Bayern Munich

Buts : Maina (41e) pour les Boucs // Gnabry (45e+5), Min-jae (71e) et Karl (84e) pour le Bayern

Le Bayern déroule. La bande de Vincent Kompany a pris 11 points d’avance ce mercredi soir sur son dauphin en Bundesliga (Dortmund), en s’imposant sur la pelouse de Cologne (3-1). Surpris en début de match par l’ouverture du score des locaux peu avant la pause, les Bavarois ont réagi dans la foulée par Serge Gnabry.

En seconde période, le Bayern a imposé sa loi face au 12e du championnat allemand. D’abord par Kim Min-jae, puis en fin de rencontre par Lennart Karl. Critiqué pour avoir annoncé vouloir rejoindre le Real Madrid un jour, le prodige munichois se rattrape de la meilleure des manières en inscrivant le but du break.

Une saison comme une autre en Allemagne.

La preuve que Vincent Kompany se fait une place dans le gratin des entraîneurs