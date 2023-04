Toulouse bat et double Montpellier

Montpellier 1-2 Toulouse

Buts : Wahi (87e) pour Montpellier // Dallinga (30e) et Chaibi (85e) pour Toulouse

Première chute pour Der Zakarian, depuis son retour à Montpellier.

Accueillant Toulouse à l’occasion de la 30e journée de Ligue 1 et surfant sur une très bonne série (sept matchs sans défaite, dont cinq victoires), le MHSC est tombé à domicile lors d’un duel serré. Le fait de Dallinga, auteur de l’ouverture du score sur un service de Sierro à la demi-heure de jeu, mais aussi de Dupé. Excellent, le gardien du TFC a en effet sorti de nombreux arrêts décisifs, notamment devant Khazri et Wahi, sur un face-à-face, puis au bout d’un cafouillage finalement inexploité par l’avant-centre.

À l’autre bout du terrain, son confrère n’a pas démérité non plus : Dallinger et Aboukhlal ont ainsi tous deux buté sur Lecomte, qui a également empêché un but de Mendes contre son camp. Malheureusement pour lui, le portier local a dû s’incliner une deuxième fois en fin de partie lorsque Chaibi a répondu présent au rebond d’une frappe d’Aboukhlal repoussée par le dernier rempart. Quelques secondes plus tard, Wahi a lui aussi fait trembler les filets… Insuffisant, cependant, pour éviter la défaite.

Et voilà comment les visiteurs, douzièmes, ont doublé leurs adversaires du jour (treizièmes).

Montpellier (4-2-3-1) : Lecomte – Sacko, Jullien, Sakho (Mendes, 78e), Sylla – Chotard, Ferri (Leroy, 71e) – Nordin (Mavididi, 71e), Savanier, Khazri – Wahi. Entraîneur : Der Zakarian.

Toulouse (4-3-3) : Dupé – Desler, Rouault, Nicolaisen, Kamanzi – Sierro, Genreau (Spierings, 69e), Van den Boomen – Dejaegere (Dallinga, 8e), Onaiwu (Aboukhlal, 69e), Chaibi (Suazo, 86e). Entraîneur : Montanier.