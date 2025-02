Brest-PSG : les compos officielles avec Kvara sur le banc

Sur une pelouse de rugby.

Ce soir, au Stade de Roudourou, Brest tente l’exploit face au PSG. Bizot dans les cages, Chardonnet en patron de la défense, et Ajorque pour faire trembler les filets. En face, Donnarumma garde les bois, Marquinhos commande la défense, et Dembélé dynamite l’attaque. Kvaratskhelia, Lee Kang-in, Ramos et Hernandez sur le banc, Zaire-Emery toujours blessé. Coup d’envoi à 18h45.

À la fin, il n’en restera qu’un !

Les compos :