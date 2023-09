Brest et Rennes se quittent bons voisins

Brest 0-0 Rennes

La fête des voisins n’était pas une fête.

Brest et Rennes n’ont pas réussi à se départager dans le derby breton (0-0), ce samedi après-midi. Dans une première période lors de laquelle les visiteurs n’ont pas ressemblé à grand-chose, et encore moins à un prétendant au haut de tableau, Jérémy Le Douaron a mangé la feuille à deux reprises, ne cadrant pas sa tête suite à un bon centre de Romain Del Castillo et, surtout, envoyant une chiche au-dessus de la barre de Steve Mandanda après un joli mouvement brestois et un service de Kenny Lala. Sans maîtrise technique, sans impact dans les duels, les Rennais ont essayé de s’appliquer à bien défendre, ce qui n’a pas toujours été le cas, et ont délaissé la surface adverse. Il y a bien eu deux tentatives de Ludovic Blas, dont une après un gros boulot d’Arnaud Kalimuendo, mais c’est à peu près tout. Trop peu efficace (1 tir cadré sur les 10 avant la pause), Brest n’a pas profité des coups de pied arrêtés pour faire la différence, alors que Lorenz Assignon a sauvé sa patrie avant les citrons.

Pour réveiller sa bande, Bruno Genesio a choisi de faire deux changements dès la pause, avec les sorties d’Enzo Le Fée et Benjamin Bourigeaud, à côté de son sujet ce samedi, et les entrées de Baptiste Santamaria et Désiré Doué. Le second a apporté de la vie, du rythme et a surtout occupé les Brestois, avec ses dribbles et ses accélérations, mais les occasions n’ont pas été nombreuses, d’un côté comme de l’autre. Le public de Le Blé a tout de même eu le droit à un petit pont signé Martin Satriano sur Arthur Theate, solide sur le reste de la rencontre, alors que Lorenz Assignon a souffert sur son côté droit, sans que Brest n’inquiète trop Mandanda, pas loin de se trouer sur un mauvais contrôle. La taille de Steve Mounié, entré pour le dernier quart d’heure, n’a pas aidé les Finistériens, et la partie s’est terminée sans grands frissons. Rennes reste invaincu, mais ne pourra pas s’en contenter vu ses ambitions.

Au moins, il y avait du soleil et un ciel bleu, c’est toujours ça de pris.

Brest : Bizot – Lala, Chardonnet, Brassier (Dari, 68e), Locko – Magnetti (Martin, 68e), Lees-Melou, Camara (Brahimi, 68e) – Del Castillo, Satriano (Mounié, 74e), Le Douaron. Entraîneur : Éric Roy

Stade rennais : Mandanda – Assignon, Omari, Theate, Truffert (Belocian, 89e) – Matić, Bourigeaud (D. Doué, 46e), Le Fée (Santamaria, 46e) – Blas, Kalimuendo, Gouiri (Salah, 68e). Entraîneur : Bruno Genesio

