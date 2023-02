Brest chute contre Monaco

Brest 1-2 Monaco

Buts : Le Douaron (86e) pour les Ty-Zefs // Golovin (39e) et Boadu (73e) pour les Monégasques

Le tsar Golovin

Dans un stade Francis Le-Blé plein à craquer ce dimanche après-midi, le Stade Brestois a coulé face à Monaco (1-2). Après une minute de silence émouvante en la mémoire d’Héléna Cluyou, la rencontre a débuté tambour battant avec une tentative de reprise de volée non-cadrée d’Elis (1e). Les Ty-Zefs ont eu l’opportunité de faire trembler les filets dès la 8e mais Le Douaron, servi par un centre de Del Castillo, n’a pas ajusté sa demi-volée. Affaiblis par leur déplacement victorieux à Leverkusen et ceux malgré cinq changements par rapport à jeudi, les Monégasques ont eu du mal à exister jusqu’à la 40e. Suite à une passe laser de Matsima, Ben Yedder centre fort et trouve Golovin, qui n’a plus qu’à tromper Bizot (0-1, 40e). Cruel pour les Brestois.

L’ASM, revigoré par ce pion, a progressivement pris la rencontre à son compte. Entré à l’heure de jeu, Boadu a enfoncé le clou. Côté droit, Matsima, encore lui, a fait un petit numéro avant de trouver l’international néerlandais au point de pénalty, esseulé par une défense brestoise apathique. Son tir croisé, imparable pour Bizot, a assuré une fin de match tranquille aux hommes de Philippe Clément (0-2, 73e). Mais Le Douaron a pointé le bout de son nez. En devançant Disasi sur un centre malin de Magnetti, l’attaquant brestois a trompé Nübel (1-2, 86e), entretenant l’espoir du match nul, qui n’arrivera jamais. Un résultat frustrant pour Brest, pourtant bien inspiré. Les Ty-Zefs font du surplace pendant que leurs concurrents au maintien se reprennent. Invaincu en Ligue 1 en 2023, Monaco enchaîne un cinquième succès de rang toutes compétitions confondues et devient provisoirement dauphin du PSG.

Qui peut stopper Monaco ?

Brest (4-3-3) : Bizot – Lala, Duverne, Hérelle (Dari ,65e), Brassier – Camara (Dembélé, 77e), Lees-Melou, Belkebla (Magnetti, 60e) – Elis (Arconte, 60e), Del Castillo (Fadiga, 77e), Le Douaron. Entraîneur : Eric Leroy

Monaco (4-4-2) : Nübel – Matsima (Jakobs, 83e), Disasi, Sarr, Caio Henrique – Diatta, Fofana, Matazo, Golovin – Ben Yedder (Embolo, 66e), Ben Seghir (Boadu, 66e). Entraîneur : Philippe Clément.