Jorge Sampaoli recale Santos

Dans la friendzone.

À la recherche d’un nouvel entraîneur après l’éviction de Pedro Caixinha, le club brésilien de Santos avait érigé en priorité le nom de Jorge Sampaoli, selon ESPN Brésil.

Mais l’ancien entraîneur du Stade rennais et de l’OM a officiellement rejeté la proposition du club auriverde, d’après le média brésilien BANDSports. Après avoir analysé l’effectif et les conditions de travail, le coach et ses adjoints en ont conclu qu’ils n’auraient pas assez de temps pour obtenir de bons résultats rapidement.

Après avoir entraîné Lionel Messi avec la sélection argentine lors du Mondial 2018, la perspective de coacher Neymar ne l’aura pas convaincu de s’engager avec les Peixe.

Il n’aura donc pas droit, lui, aux hommages du Ney.

