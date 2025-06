Oliver Kahn ne sera pas le sauveur des Girondins

Aïe aïe aïe…

Les supporters bordelais qui voyaient en Oliver Kahn l’espoir de se débarrasser de Gérard Lopez seront déçus : l’ancien gardien de but ne reprendra pas les Girondins. Il a annoncé sa décision ce lundi dans un communiqué relayé par Sud Ouest. Alors qu’il avait présenté une offre, il a préféré se retirer « au vu des informations financières, opérationnelles et juridiques » qu’il a reçues ces derniers jours. Rappelons que les dettes du club sont estimées à 94 millions d’euros.

« C’est donc avec une grande déception, malgré un travail de préparation approfondi et une analyse rigoureuse, que nous avons pris la décision mûrement réfléchie de ne pas poursuivre notre projet de reprise », écrit-il en remerciant la présidente de la métropole et le maire de Bordeaux « pour leur ouverture et le dialogue constructif que nous avons eu ensemble », ainsi que « les milliers de supporters des Girondins qui nous ont envoyé des messages, à moi et à mon équipe, au cours de ces derniers mois ».

Courage, amis bordelais.

