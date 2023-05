Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Voici donc la sélection proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ FC Saulzoir vs Bruay Sports (U17 D1)

On débute ce best of avec un nettoyage de lucarne. Sur une touche, le buteur du Bruay Sports laisse le cuir à son meneur de jeu, qui lui remet d’une louche pour qu’il envoie une patatas dans la lucarne du FC Saulzoir. Les spectateurs ont apprécié le but notamment celui qui crie « Oh, elle est belle » en voyant le tir. Un visionnaire.

2/ Stade Montois Football vs Sporting Union Agen (seniors régional 2)

Une petite friandise technique à déguster sans modération. Le numéro 11 réalise une passe décisive pour son milieu qui fait une roulette sublime… avant de tromper le dernier rempart d’Agen. Le Kevin de Bruyne du Stade Montois.

3/ Clairac FC vs AS Laugnac (D4)

Gigantesque. Sur un corner, le joueur de Clairac reçoit une douceur de passe de son coéquipier pour réaliser une magnifique papinade, qui, avec rebond, lobe toute la défense adverse. Jean-Pierre Papin peut-être fier.

4/ La Limouzinière vs FC Côteaux du Vignoble (D2 U18 masculin)

« Super Baptiste », scande un membre du public. Le numéro 8 a réalisé la totale : récupération de balle + grand pont + passement de jambes + enrhumée du gardien = but de légende pour le numéro 8 FC Côteaux du Vignoble. Chapeau l’artiste !

5/ Cholet FC vs Tillières ARC (U15 D1 phase 3)

Pour finir en beauté notre best of de la semaine, voici un sublime coup franc du numéro 6 du FC Cholet. Le gardien de Tillières ne peut rien faire sur cette frappe qui vient se déposer dans l’angle droit de sa cage. Tremble, Lionel Messi.

