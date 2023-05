Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Voici donc la sélection proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ FC Eaunes Labarthe vs FC Municipal Toulouse (Régional 1 – Foot Entreprise)

On débute ce best of avec une petite sucrerie. Le numéro 7 centre au second poteau pour son meneur de jeu qui passe à son latéral gauche. Le piston enrhume le gardien toulousain avec une belle frappe sous la transversale. Comme quoi, c’est simple le foot.

2/ Groupement Confluent Albret 47 vs US Gontaud (U17/18 Phase 2)

Un fan de Rory Delap. Mais qui est-ce ? Cet ancien joueur de Stoke City, était l’un des tout premiers joueurs à faire des passes décisives sur (longue) touche, dans les années 2010, en Premier League. Le latéral gauche de Gontaud s’en inspiré pour offrir une belle offrande à son numéro 10 qui crucifie le gardien d’Albret. Ça Rory aux audacieux.

3/ Pôle Sud Creuse vs FC Rive Droite 33 (U17 régional 2)

« Oui mon petit, c’est ça », crie le public. Sur un beau corner du petit Noa, Aurélien du Creuse Pôle Sud, envoie une patatas du droit en pleine lucarne. Tudo bem.

4/ US Pont-Sainte-Maxence vs US Chevrières Grandfresnoy (U16 D1)

L’entraîneur de Pont-Sainte-Maxence s’est inspiré des tactiques de Pep Guardiola. Trois joueurs ont touché le ballon avant que le numéro 10 nettoie l’angle de la cage de l’US Chevrières Grandfresnoy. On se croirait sur Fifa avec les collègues.

5/ Bergerac Périgord FC vs Prigonrieux FC (seniors régional 2)

« Incroyable », se réjouit un spectateur. Coup franc pour Bergerac, le numéro 5 feinte et son coéquipier, gaucher, s’élance et dépose le ballon sous la barre. Le gardien du temple de Prigontieux est en mode Charlotte aux fraises.

