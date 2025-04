Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ FC FSMV vs DUN US

Andy Delort est-ce toi ? On sent tout le flair du buteur pour se défaire du marquage et ensuite reprendre superbement le ballon remis de la tête en retrait ! Beaucoup de talent chez ces jeunes joueurs du Cher.

2/ Violette Aturine vs FC Bazillac

On est dans FIFA ou dans les Hautes-Pyrénées ? Car ce combo feinte de frappe sur le gardien + coup du foulard à la finition, c’est digne d’une partie de Playstation ! On valide la belle célébration collective pour fêter ça.

3/ Nort sur Erdre FC vs Orvault FC

Comme la semaine dernière, on a eu le droit a une chevauchée de folie dans cette rencontre d’U13 ! Une remontée de balle marquée par l’élimination de quatre défenseurs et ponctuée par un piqué qui lobe le gardien. Malgré un but magnifique, aucune célébration à l’horizon tant cette action a l’air d’être monnaie courante pour ce p’tit prodige.

4/ FC Fressain Cantin vs SCO Marquion BE

Alors ça, si ce n’est pas rageant. La défense pense avoir évité le but en voyant la tentative adverse s’écraser sur le poteau… avant que le ballon ne rebondisse sur le n°9 venu aider ses potes derrière. Contre-son-camp grandiose.

5/ Vieux Thann ASB vs Soultz FC 1919

On termine ce top par un détour dans le fin fond de l’Alsace. En Départemental 4, pour notre plus grand plaisir. Un coup-franc que beaucoup aurait mis dans la boîte, lui prend son courage à deux mains et envoie le cuir directement dans les buts !

