Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Beaumont Collonges FC vs ASC Sallanches

Pour commencer la semaine en beauté, quoi de mieux qu’un coup franc marqué du milieu de terrain ? En plein milieu des montagnes, l’un des jeunes joueurs évoluant au Beaumont Collonges FC obtient un coup de pied arrêté assez loin du but adverse. Tellement loin que l’ASC Sallanches décide de ne pas mettre de mur. Erreur qui paie cash, puisque le tireur frappe plat de pied et envoie le ballon sous la barre. Le gardien ne peut rien faire.

2/ Dijon FCO vs ENTS St Priest

Willian Pacho l’a démontré en finale de Ligue des champions, il est important de se battre sur chaque ballon. Un conseil qu’a pris au pied de la lettre une joueuse de Dijon. Elle évite la touche de peu, tout en servant dans la foulée sa numéro 7. Numéro 7 qui, d’un contrôle orienté zidanesque, transmet le ballon à la numéro 10. Cette dernière écarte le jeu en première intention. Tout autant instinctivement que le reste de l’action, la joueuse recevant le ballon contrôle et frappe en quelques secondes. Petit filet adverse. Comme quoi, le collectif paie.

3/ US Choisy Au Bac vs AS Hautmont

Après un dégagement raté du défenseur de l’AS Hautmont, le numéro 9 de l’US Choisy Au Bac se retrouve avec le ballon dans les pieds, entouré de trois défenseurs. D’un double contact suivi d’une roulette, il élimine tout le monde, et trompe le gardien d’un petit piquet bien senti.

4/ FC Rochefort vs Chamois Niortais FC

Les joueurs du FC Rochefort obtiennent un corner, et décident de le joueur à deux, mais pas de manière traditionnelle. Après le coup de sifflet de l’arbitre, le premier touche le ballon et s’en va, permettant au second de rentrer légèrement balle au pied. Ce dernier centre vers son numéro 9, qui le reçoit derrière lui. Ni une ni deux, son sang ne fait qu’un tour et au lieu de laisser passer, il effectue un magnifique ciseau qui fait trembler les filets.

5/ US Lillebonne vs O Pavillais

Dans une ambiance digne d’une finale de Coupe du monde, l’US Lillebonne et O Pavillais se retrouvent dans une séance de tirs aux buts. Le gardien arrête l’une des frappes devant tous les supporters, qui se mettent à crier et à célébrer cette parade. De belles images.

Jurassic Park, Doritos, Arbre Magique : les sponsors les plus improbables des maillots de foot