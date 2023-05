Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Voici donc la sélection proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ FC ALTECKENDORF vs FC SCHWENHEIM (D8 ALSACE)

On commence avec un peu de tech-ni-ci-té. Après un bon corner de son coéquipier, le n°11 de Schwenheim signe son but d’une talonnade qui aurait rendu Rabah Madjer plus que fier. On n’aura même pas eu le temps de cligner les yeux.

2/ US AMICALE DE TERRASSON vs ESPS MONTIGNACOISE (D2)

On poursuit avec un « sale naze va » venu des tribunes. Est-ce qu’il est destiné au numéro 10 ou au numéro 5 ? Les deux joueurs s’élancent, et c’est finalement le numéro 5 qui nettoie la lucarne du gardien de l’USA de Terrasson, d’un coup franc frappé du pied gauche. Le mur n’a pas vraiment tremblé.

3/ STADE MAYENNAIS FC vs JS COULAINES (R1)

L’enchaînement est parfait. À la suite d’un dégagement du gardien adverse des deux poings, le joueur sarthois marque d’une jolie reprise du pied droit très bien maîtrisée. Le gardien adverse n’a même pas pu effectuer un mouvement. Imparable.

4/ US COLOMBIERS FOOTBALL vs FC VILLEVEQUE SOUCELLES (Coupe Jolliet-Rousseau)

Sur une touche très très longue, le n°8 du FCVS envoie le ballon sur la tête… d’un joueur adverse qui la dévie mal. Le cuir est intercepté par le buteur angevin qui l’envoie au fond des filets d’une reprise… du plat du pied. Original.

5/ BAYEUX FC vs SAINT-SÉBASTIEN FC (Coupe de Normandie Séniors)

Une passe déviée puis interceptée. L’ailier gauche de Bayeux échappe grâce à ses bonnes jambes aux trois joueurs adverses qui lui courent après et décale pour son coéquipier qui place le ballon dans la lucarne d’une frappe du pied gauche. Une contre-attaque rondement menée.

