Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Voici donc la sélection proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ ABBEVILLE SC vs AMIENS PORTUGAIS (Coupe Somme U15)

Et on commence par une maîtrise du coup de pied arrêt. Un coup franc plein centre où la frappe tendue du n°12 des U15 du SC Abbeville est beaucoup trop précise pour un gardien qui ne peut que la dévier. La lucarne est touchée, emballé c’est pesé.

2/ SC ANICHE vs US PONT FLERS (U18 D1)

Le ballon est remis en jeu par l’arbitre, et on ne perd pas de temps en décalant un partenaire de l’US Pont Flers sur l’aile. Deux coéquipiers dans la surface, mais le centre se transforme en tir, puisque le ballon vient lober le gardien et finit au fond des filets. Volontaire ou pas, on vous laisse juger.

3/ SAG CESTAS vs JS VILLENAVE (Coupe de Gironde Seat Skoda)

L’attaquant du Sport Athlétique Gazinet-Cestas, en pivot, remet en retrait à son collègue qui surprend tout son monde en envoyant un caramel du pied droit. Les filets ont tremblé et les supporters sont restés bouche bée.

4/ FC ROUEN vs ESM GONFREVILLE (Régional 1 Féminin)

Et un nouveau coup franc où la réalisation est parfaite pour les féminines rouennaises. La balle passe juste en dessous de la barre et voilà une nouvelle situation où le portier ne peut rien faire. Des comme ça, on en veut et on en redemande.

5/ FC MOUCHANS ROCHETREJOUX vs MOUILLERON LE CAPTIF (Départemental 1)

Ça part d’une touche qui trouve le n°8 du FC Mouchans Rochtrejoux en position excentrée. Le tir n’a pas une trajectoire précise, mais le gardien est battu lorsque la balle tape la barre et parvient tout de même à rentrer.

