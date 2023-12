Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

La première partie de saison touche à sa fin, alors tant qu’il est là, il faut profiter du meilleur des buts amateurs de l’internet. Retrouvez la sélection des plus beaux buts, proposée par le site qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants.

1/ US SANDILLON vs PANNES FC (Coupe du Loiret)

C’est la première fois qu’on voit une frappe d’instinct à 40 mètres des cages. Sur une récupération haute de son équipe, le numéro 10 de Pannes hérite du ballon, à environ 40 mètres des buts adverses. Sur son contrôle, il se retourne et enchaîne de suite avec une belle frappe qui lobe le gardien de Sandillon. Le genre de réflexe qu’on ne voit pas tous les jours.

2/ SC ABBEVILLE vs ES BULLY-LES-MINES (Séniors Régional 2)

Quand on est pas concentré, on encaisse des banger. Face à Bully-les-Mines, un joueur d’Abbeville déborde sur son côté et centre vers le point de penalty. Un de ses coéquipiers arrive lancé, et place une belle reprise de volée, plat du pied gauche, dans le petit filet opposé. Tout simplement propre.

3/ FC VAUJOURS vs FC Montreuil (Coupe 93 U16)

Vous êtes dans la fleur de l’âge et avez l’impression de ne pas être au niveau footballistiquement parlant ? Alors regardez cette belle frappe marquée par un U16 de Montreuil, qui ne va pas vous remonter le moral. Après s’être joué de son vis-à-vis, le jeune joueur s’emmène le ballon, et enchaîne avec une frappe puissante, qui va se loger dans la lucarne gauche. N’oubliez pas qu’aucun adolescent normal n’est censé envoyer de telles pralines, sauf dans le top buts amateur.

4/ FC LA BREDE vs SAG CESTAS (Séniors Régional 3)

Ça joue au foot et ça marque des beaux buts. Le numéro 2 de La Brède hérite du ballon sur son côté droit, et délivre une belle passe cachée pour un coéquipier. A son tour, il lance son comparse dans la surface, qui envoie une bastos en pleine lucarne et en angle fermé dans les cages de Cestas. A ne pas reproduire chez soi sous peine d’une longue marche pour aller récupérer le ballon envoyé dans la stratosphère.

5/ SC BERNAY vs US BARROISE (Séniors Départemental 4)

Parfois, il faut aussi compter sur un peu d’aide de l’adversaire pour marquer. Sur un corner de l’US Barroise, la trajectoire rentrante n’inquiète personne, et les défenseurs de Bernay laissent passer le ballon. Alors évidemment, au bout, ça fait but. Dans le doute, il vaut toujours mieux dégager le cuir.

