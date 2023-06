Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

Voici donc la sélection proposée par la journée qui met en avant le foot amateur et l’application qui capte ses moments les plus marquants :

1/ US BOULOC SAINT SAUVEUR vs US REVEL (D2)

On commence notre best of avec une patatas du pied gauche. Le milieu de terrain de Revel lance superbement son buteur dans la profondeur à gauche, avant que ce dernier nettoie la lucarne de l’équipe adverse. Du bon Bouloc.

2/ FC MONTFERMEIL VS JS VILLENAVAISE (Bredy Foot Challenge)

Tel le Jean-Baptiste Grange des plus grandeurs heures, le milieu offensif de Monfermeil slalome dans la défense adverse comme si c’était des piquets. Le garçon glisse finalement le cuir à son coéquipier en retrait, qui envoie une praline dans les buts. Omar da Fonseca aurait dit « quel Golazooooooo ».

3/ ABBEVILLE SC vs FC AILLY SUR SOMME SAMARA (Seniors R2)

« Waaaaahhhh », crie le public à la fin. Et il peut, vu le coup franc du numéro 10 qui lance un regard vers la lucarne, prend de l’élan et envoie une belle bastos dans les filets. Tout cela sous le regard du gardien d’Abbeville qui ne peut rien faire. L’art de la précision.

4/ LECEL / ROSU FC vs SCO MARQUION BE (U14 D1)

Sous un beau soleil, le numéro 7 plante un superbe coup de pied du milieu de terrain dans les buts adverses. Bien aidé par le vent, il faut le dire, faisant flotter le ballon dans les airs avant de tromper le gardien trop sûr de sa sortie. Une belle boulette comme on aime.

5/ USM MARLY vs OLYMPIQUE SAINT-QUENTINOIS (U17 R2)

Eh non. Le joueur ne « sait pas arrêter » comme l’aurait aimé une spectatrice du match. Le milieu dribble plusieurs joueurs de Marly avant de faire une belle passe décisive à son coéquipier. Le numéro 9 passe le dernier défenseur avant de conclure parfaitement l’action. Mode R9 activé.

