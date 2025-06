Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Valenciennes vs Hautmont AS

On commence ce top buts amateur du week-end avec une très belle action collective de l’AS Haumont contre Valenciennes ! Chez ces jeunes U14, le numéro 8 réalise un super contrôle orienté avant d’envoyer une longue passe en profondeur pour son ailier qui s’en va conclure d’une frappe petit filet opposé. Une action qui fait penser au duo Pedri – Raphinha tant vu cette saison !

2/ St Paul 3 Châteaux vs FC Eyrieux Embroye

Une réalisation tout aussi sympa dans un registre totalement différent. Dans l’Ardèche, le petit jeune de Saint-Paul tente sa chance à plus de 40 mètres sur coup franc… et fait mouche ! Bon, il peut remercier un gardien adverse, disons, maladroit.

3/ Bogny vs Chaumont FC

Ce but, en revanche, le numéro 2 de Bogny, en Régional 1, ne le doit qu’à son talent ! Depuis son côté gauche, il se faufile entre deux adversaires, puis passe d’un superbe grand pont le défenseur central, avant de dribbler le gardien et de marquer dans le but vide. Ma-gni-fi-que !

4/ Montesquieu vs Magendie

Voici le plus bel une-deux que vous avez vu depuis un lustre ! Dans une rencontre de School Cup, compétition entre lycéens, deux jeunes hommes combinent dans les airs avant que l’un d’eux envoie une volée dans la lucarne opposée. Les images parlent d’elles-mêmes. Le tout au Matmut Atlantique, la classe.

5/ L’Union Saint-Jean FC vs Carcassonne FAC

On reste dans le Sud-Ouest avec une belle rencontre d’U15 Régional 1. Le combo corner côté droit – patte gauche aiguisée – vent dans le bon sens a encore frappé ! Magnifique centre qui finit au fond des filets des Carcassonnais, sans pour autant éviter une défaite 5-2.

Les supporters des autres clubs français seront-ils à fond derrière le PSG ?