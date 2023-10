Benjamin Pavard : « Je sentais que je pouvais marquer »

Dans les pas de Zinédine Zidane.

2 – Benjamin Pavard est le 1er joueur à marquer un doublé de la tête avec la France lors d'une même rencontre depuis Zinédine Zidane lors de la finale de la Coupe du Monde 1998. Iconique. #FRAECO

Double buteur de la tête – une première depuis Zinédine Zidane en finale de Coupe du monde 1998 – pour permettre à l’équipe de France de mener au score après avoir concédé le premier but face à l’Écosse, Benjamin Pavard s’est mué en héros inattendu pour les Bleus, dans son jardin de Lille. « Je suis plutôt adroit, l’année dernière au Bayern j’ai marqué sept buts, c’est pas trop mal pour un défenseur, a souligné le bonhomme, pas plus étonné que ça au micro de TF1. Il y a un super corner, je la mets bien, donc tant mieux. Je me suis très bien senti, il y avait une très bonne ambiance. Ce match-là, je sentais que je pouvais marquer. »

"Je remercie le coach de m'avoir fait confiance à ce poste de défenseur central. Je pense que tout le monde a vu que c'était ma meilleure position" La réaction à chaud de Benjamin Pavard après son doublé ce soir face à l'Ecosse sur le plateau de "L'Après Match"

Un Benjamin Pavard tout heureux de son nouveau rôle de défenseur central, lui qui souhaite s’imposer en charnière et abandonner le poste de latéral droit. « Je remercie le coach qui m’a fait confiance à ce poste-là, je pense que tout le monde a vu que c’était ma meilleure position, a-t-il affirmé. Je n’avais pas de pression, ce sont plutôt les journalistes qui veulent me la mettre. Je suis sûr de moi. Depuis que je suis à l’Inter, j’enchaîne les bonnes performances, je me sens hyper bien dans cette position. Il y a beaucoup de très grands joueurs à ce poste-là, on se tire vers le haut. »

Vous êtes pas contents ? Doublé !

Antoine Griezmann : « Ce que Pavard a fait ce soir est magnifique »