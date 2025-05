Benjamin Pavard : « Ce PSG, c’est un plaisir à regarder »

Qui les sous-estime ?

À quelques jours de la finale de la Ligue des champions entre l’Inter Milan et le Paris Saint-Germain, samedi à Munich, Benjamin Pavard a partagé son analyse du PSG, adversaire de son club. « Il ne faut pas sous-estimer Paris. C’est vraiment une grande équipe qui le montre depuis plusieurs années. Mais je trouve que le PSG est encore plus constant cette saison. Ce groupe est très homogène, avec un super coach, l’un des meilleurs du monde pour moi. Son équipe joue très bien au ballon, c’est un plaisir à regarder, mais on ne la regardera pas samedi », a déclaré le défenseur français dans L’Équipe.

Connaissance sur le PSG : 10/10 ?

Le sujet a bien été étudié, l’international tricolore connaît l’équipe francilienne et ses forces. « Paris a de super éléments à tous les postes. Jusqu’au gardien (Gianluigi Donnarumma), qui a été très critiqué, mais qui a été déterminant, souligne-t-il. Contre Arsenal, il fait deux arrêts au bout de cinq minutes. À 0-1, ce n’était pas le même match. Il faut faire attention à tout le monde. Ousmane fait une saison extraordinaire, mais ce n’est pas surprenant. Il met simplement plus de buts. C’était une question de confiance pour lui. »

Remis d’une blessure à la cheville gauche, Pavard s’apprête à disputer une nouvelle finale européenne, après avoir déjà remporté la Ligue des champions en 2020 avec le Bayern Munich… contre le PSG (sans jouer la finale). À 29 ans, il pourrait entrer dans l’histoire en devenant le troisième joueur français à décrocher la Ligue des champions avec deux clubs différents, après Didier Deschamps et Marcel Desailly. « J’ai le temps, ma carrière n’est pas terminée », glisse-t-il pour s’enlever la pression. L’Inter Milan et ses tifosi, qui n’ont plus gagné la C1 depuis 2010, comptent sur leur « Benji l’Interista » pour faire basculer l’histoire samedi.

Plus que trois jours d’attente !

Henrikh Mkhitaryan, son cœur Valence