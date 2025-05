Un arbitre de Ligue 1 a dirigé un match de district ce week-end

On n’a pas le même maillot, mais on a la même passion.

Ce week-end, pour les amoureux de la Ligue 1, il n’y avait qu’une finale de Coupe de France sans beaucoup de suspense à se mettre sous la dent, donc il fallait trouver des parades. Un fidèle au championnat a trouvé la solution : retourner à la source. Bastien Dechepy, arbitre de Ligue 1 depuis 2020, a décidé de descendre de la première division à la huitième pour retrouver ses racines et officier lors d’un match de District 1.

Un carton rouge distribué

Licencié à Cormontreuil, à côté de Reims, Dechepy est rentré à la maison pour arbitrer le choc entre Coteaux Sud, deuxième du classement, et Neuvilette Jamin 2, troisième. Sur le terrain, le retour a été mouvementé : une victoire 2-1 des visiteurs et pas moins de quatre cartons jaunes et un rouge distribués par l’arbitre !

Dechepy a terminé l’année avec au compteur 27 matchs de Ligue 1 (et des polémiques), 3 de Ligue 2, 1 de National 2, 1 de Coupe de France et désormais 1 en District 1. Comme quoi, quand on est passionné, aucune division n’est trop basse pour arbitrer.

Un petit tour à Sedan la saison prochaine ?

Djibril Cissé : « Si on m’appelle à 60 ans pour jouer en Ligue 1, je serai là »