Badredine Bouanani remplace Romain Faivre à Lorient

Action, réaction.

Alors que Romain Faivre a été rappelé de son prêt à Lorient par Bournemouth, les Merlus ont contracté le prêt de Badredine Bouanani en provenance de Nice. L’international algérien (cinq sélections avec les Fennecs) ne comptait, sous les ordres de Francesco Farioli, qu’une seule titularisation en championnat et six entrées en jeu.

Badredine Bouanani prêté au FC Lorient 🟠⚫️ Bienvenue chez les Merlus Badredine ! 🐟 — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) January 31, 2024

Badredine Bouanani rejoint des Merlus, derniers de Ligue 1, mais qui ne comptent que trois points de retard sur Lyon, barragiste. L’ailier droit de dix-neuf ans s’explique sur son choix : « Le challenge proposé par les dirigeants lorientais est très plaisant et j’ai envie de le relever. Le FC Lorient est un club qui mérite sa place en Ligue 1 et je ferai tout mon possible pour l’aider à se maintenir. »

Au passage, il prend même le numéro de Romain Faivre.

