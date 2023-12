Aurélien Tchouaméni, nouveau défenseur central du Real Madrid

Julien Faubert aurait dû jouer sous l’ère Ancelotti.

Après l’expulsion de Nacho Fernandez, ce jeudi, contre Alavés (0-1, victoire du Real Madrid), Aurélien Tchouaméni se retrouve propulsé en tant que titulaire en défense centrale du Réal Madrid, aux côtés d’Antonio Rüdiger, pour le plus grand bonheur de l’international allemand : « Habitue-toi mon frère, lui glisse son coéquipier sur Instagram, tu es le nouveau défenseur central droit ».

L’international français de 23 ans n’est pas fan de ce nouveau poste, offert par Carlo Ancelotti, mais comme on dit, c’est l’intention qui compte, non ? Surtout durant les périodes de fête où il faut savoir prendre le bon côté des choses et faire semblant d’apprécier les cadeaux que l’on reçoit. L’entraîneur italien en a conscience, mais comme il l’a déclaré, ce jeudi, « c’est une situation d’urgence ».

Cela rappelle le repositionnement réussi d’Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche. Lui non plus n’était pas emballé, mais il a très bien l’affaire ! Alors Tchouaméninga, nouveau surnom donné à l’ancien monégasque, par ses coéquipiers madrilènes, en référence à ce même Eduardo, réussira-t-il, a aussi bien dépanner que son compatriote ne l’avait fait ? Une chose est sûre, sa pige en défense pourra être plus longue que prévu selon Ancelotti : « Il (Tchouaméni, NDLR) a une bonne sortie de balle et il est solide défensivement ». 125 minutes disputées à ce poste, pour zéro but concédé, le Français réalise un début solide en défense.

Didier Deschamps s’en frotte déjà les mains.

