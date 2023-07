Aulas : « Je suis très surpris des décisions qui sont prises »

On l’entend plus que lorsqu’il fallait évoquer la situation sportive du club.

Le torchon brûle entre Jean-Michel Aulas et la nouvelle direction de l’OL. Très critique envers les propriétaires américains depuis quelques semaines, l’ancien président du club lyonnais en a rajouté une couche ce mercredi, quelques heures après son tweet à l’encontre de Santiago Cucci, le nouveau président exécutif des Gones. Cette fois, c’est à RMC Sport qu’il s’est confié. « Je suis très surpris des décisions qui sont prises. Tout comme je le suis des réactions de doutes voire de critiques envers la DNCG. Je suis quelqu’un de légaliste. J’appartiens à beaucoup d’institutions. Et donc la déception vient parfois sur la forme parce que je ne m’y serais pas pris de la même manière », a-t-il notamment balancé.

Dans l’interview qu’il a accordée à L’Équipe ce matin, Cucci avait expliqué qu’il avait été impossible pour John Textor de virer 60 millions d’euros sur le compte de l’OL, à cause de l’OPA (offre publique d’achat) en cours. Une justification que réfute Aulas : « Je ne comprends pas cette explication. Peut-être que j’ai encore des progrès à faire sur le plan de l’économie financière. J’ai participé quand même à quelques activités de sociétés cotées. Donc non il n’y a pas de relation directe ». L’ancien patron du club a aussi admis ne pas avoir compris pourquoi le club avait fait appel de la décision de la DNCG. En tout cas, il dit se tenir à disposition de Textor et surtout Cucci, notamment « s’il a besoin de conseils pour éviter des erreurs, en particulier celle d’avoir porté des jugements sur le mode de fonctionnement de la DNCG ».

Dur de tourner la page.

Jean-Michel Aulas répond aux dirigeants lyonnais et défend son bilan