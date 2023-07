L’OL va faire appel de la décision de la DNCG

L’OL bientôt en N1 avec Sochaux ?

Sanctionné par la DNCG d’un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations (autrement dit les indemnités de transferts) », le 4 juillet dernier, l’OL ne compte pas en rester là. Alors que le transfert de Renato Tapia semble avoir, pour l’instant, capoté à cause de cet encadrement, Santiago Cucci, le nouveau président exécutif du club, a annoncé ce mercredi que les Gones allaient faire appel. « On va faire appel pour montrer le sérieux du premier projet et surtout apporter plus d’éléments demandés », a-t-il dévoilé dans une interview pour les médias de l’OL.

Santiago Cucci annonce que l'Olympique Lyonnais va faire appel de la récente décision de la DNCG. pic.twitter.com/imgJM7cTb6 — Olympique Lyonnais (@OL) July 12, 2023

« Dans une première analyse, ils ont estimé qu’on devait revoir notre copie. Ce n’est pas grave. On est humbles et on va apporter plus de précisions », a-t-il affirmé. S’il pensait que les Rhodaniens avaient « de très bons arguments » lors du premier passage, il assure que cette fois ils arriveront avec « un dossier sérieux, bien constitué et compréhensible ». « On veut construire une équipe compétitive », a exhorté le nouveau boss, qui assure n’avoir « rien à cacher » et qui serait« ravi de travailler régulièrement avec la DNCG pour être sûr qu’on instaure une relation de confiance ».

House of Cucci.

