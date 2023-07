La DNCG tape sur les doigts de l'Olympique lyonnais

La saison de l’OL commence bien.

« Dans le cadre de l’examen de la situation des clubs au titre de la saison sportive 2023-2024 », la DNCG a pris ses décisions concernant plusieurs clubs de Ligue 1, Ligue 2 et National 1. Elle a notamment décidé pour l’Olympique lyonnais, dans l’attente d’une décision depuis plusieurs jours, d’un « encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutations (autrement dit les indemnités de transferts) ». Les garanties financières de John Textor, le nouveau propriétaire du club, n’ont visiblement pas convaincu le gendarme financier du foot français. Le verdict est par ailleurs exactement le même pour Valenciennes (L2).

Quid de l’USL Dunkerque, autre équipe de l’antichambre ? « Aucune mesure prise à l’égard du club par la DNCG sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du Conseil d’administration de la LFP », peut-on lire. Pas de mesure prise non plus pour le fameux cas du FC Annecy, « sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du comité exécutif de la FFF ». Pour les Chamois niortais (N1), ça sent également le roussi avec un « encadrement de la masse salariale et interdiction de recruter à titre onéreux sous réserve de confirmation du maintien du statut professionnel par décision du comité exécutif de la FFF ».

Et bonne saison à tous !

