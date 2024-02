Aubameyang : « Chaque fois que je jouerai contre Lyon, ce sera comme un derby »

Olimpico ou derby, Aubameyang est toujours volontaire pour faire du mal à l’OL.

Habitué des joutes face à l’Olympique lyonnais sous le maillot de Saint-Etienne, Pierre-Emerick Aubameyang retrouve l’OL ce dimanche soir, avec la tunique de Marseille. Avec l’espoir de rééditer la performance de début décembre avec un but, et surtout une victoire convaincante. « Bien sûr que c’était quelque chose de différent. C’était chaud, c’est là que j’ai commencé à apprendre ce que c’était qu’un derby, a-t-il confié dans l’extrait de l’interview qu’il a accordée à Prime Vidéo et diffusée en intégralité dimanche, avant la rencontre. Chaque fois que je jouerai contre Lyon, pour moi, ce sera comme un derby. »

Le nouvel attaquant phocéen, débarqué cet été avant de progressivement trouver ses marques sur la Canebière, revient également sur son adaptation. « La pression à l’OM ? C’était compliqué au début, je ne vais pas vous mentir. En plus, je ressortais d’une saison sans temps de jeu, donc il fallait que je le reprenne. Et hop, j’arrive à l’OM donc pas évident. À moi de bosser pour faire mieux », a-t-il affirmé. Après un début d’année 2024 compliqué collectivement, c’est tout Marseille qui espère pouvoir compter sur sa gâchette.

Surtout de la part d’un garçon qui n’avait jamais gagné ni marqué face à l’OL avant cette saison en Ligue 1.

