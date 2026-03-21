Au tour de la FFF de monter au créneau

La FFF prend la parole. En marge du rassemblement des Bleus prévu en début de semaine prochaine, la Fédération française de football a tenu à réagir aux insultes racistes qui ont ciblé Ibrahima Konaté après la manche retour entre Liverpool et Galatasaray. Des actes qui ont déjà fait réagir les deux clubs concernés, pas de la même façon, et donc désormais la 3F.

De potentielles poursuites

Dans un communiqué publié le 21 mars, la fédé « condamne avec la plus grande fermeté les insultes racistes dont est victime Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours », rappelant que « ces propos haineux, contraires aux valeurs fondamentales du sport, sont inacceptables. »

« La FFF apporte tout son soutien à Ibrahima Konaté et réaffirme son engagement total dans la lutte contre toutes les formes de discrimination » est-il aussi indiqué, alors que cette dernière annonce aussi qu’elle « se réserve par ailleurs le droit d’engager toute action nécessaire afin que les auteurs de ces actes soient identifiés et sanctionnés. »

Ce n’est pas la première fois que la FFF monte au créneau pour défendre un de ses joueurs. Déjà en février dernier, elle avait pris la parole pour venir au soutien de Wesley Fofana, Lui aussi victime d’insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Ça doit faire du bien de se sentir soutenu.

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