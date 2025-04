Le match Atalanta-Lecce reporté après le décès d’un membre du staff

Triste nouvelle.

Le club de Lecce est en deuil après le décès brutal de Graziano Fiorita, son physiothérapeute et ostéopathe historique. Âgé de 47 ans selon la Gazetta dello Sport, Fiorita, qui faisait partie intégrante du club depuis plus de 20 ans, a été retrouvé sans vie dans sa chambre d’hôtel à Coccaglio, où l’équipe se préparait pour son match de Serie A contre l’Atalanta, prévu vendredi.

L’U.S. Lecce a annoncé, dans un communiqué officiel, que le match de vendredi soir serait reporté à la suite de ce tragique événement. Le club a exprimé son choc et sa douleur profonde, soulignant la relation fraternelle qu’entretenait Fiorita avec le staff et les joueurs. « En ce moment de douleur profonde et d’incrédulité totale, le club ne peut que s’unir à la famille de Graziano et entourer de ses bras sa femme Azzurra, ses enfants Carolina, Davide, Nicolò et Riccardo, ainsi que sa mère Francesca », peut-on lire dans le communiqué publié le site officiel du club.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Graziano Fiorita avait commencé à travailler à Lecce dès son jeune âge, suivant les pas de son père Fernando, qui était également masseur pour les Giallorossi pendant 10 saisons.

Le club est immédiatement rentré à Lecce, et une nouvelle date pour la rencontre contre l’Atalanta sera communiquée ultérieurement pour que le club poursuive sa mission maintien.

La Juventus prend le meilleur sur Lecce et s’invite sur le podium