AS Monaco : l’instruction qui visait Dimitri Rybolovlev est terminée

Le puzzle est en train de se résoudre.

Dimitri Rybolovlev est visé depuis 2018 par une enquête du parquet monégasque pour tentative de corruption. Une source judiciaire a indiqué à l’AFP que l’instruction visant le propriétaire de l’AS Monaco ainsi que huit autres personnes était terminée et que le juge allait désormais prendre sa décision. Ce pourra être un non-lieu, un renvoi devant la justice ou une décision mixte, qui verrait certains inculpés être jugés et d’autres non.

L’affaire découle d’un différend entre le marchand d’art suisse Yves Bouvier et l’homme d’affaires russe. En 2015, Rybolovlev porte plainte pour des faits d’escroquerie, estimant que M. Bouvier l’a escroqué d’environ un milliard d’euros en lui vendant des tableaux à un prix exagéré. Les faits de corruption qui étaient reprochés à Rybolovlev émanent de cette affaire puisque, lors du combat judiciaire qui a opposé les deux hommes, l’actionnaire principal de l’ASM aurait profité de ses bonnes relations avec les dirigeants de la police et de la justice de Monaco pour tenter de piéger Bouvier. Les irrégularités constatées dans le dossier ont mené la justice de la Principauté à annuler la procédure entre les deux hommes sur la vente desdits tableaux.

Donc son année va soit très bien commencer, soit directement lui coûter très cher en frais d’avocat.

