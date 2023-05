Arsenal : Saliba et Zinchenko forfaits jusqu’à la fin de la saison

Coup dur pour les Gunners.

Encore en course pour remporter le championnat, Arsenal devra faire sans William Saliba et Oleksandr Zinchenko, tous deux forfaits pour la fin de la saison. Le Français est blessé depuis mars et le match face au Sporting Portugal, durant lequel il avait ressenti des douleurs au bas du dos. L’Ukrainien, lui, s’est blessé au mollet lors de la victoire à Newcastle (0-2) le week-end dernier. Aucun joueur ne devrait être opéré pour le moment. Mikel Arteta devrait remplacer Zinchenko par Kieran Tierney et Saliba toujours par Rob Holding.

Les Gunners vont devoir passer outre ces absents pour terminer le championnat en beauté. Même si le club n’a plus les cartes en main, les Londoniens peuvent toujours y croire et espérer des faux pas de Manchester City.

Il y a de bonnes raisons de rester optimiste du côté d’Arsenal puisqu’Erling Haaland est dans une toute petite forme cette saison.

