Arsenal retire de la vente son maillot en hommage aux Invincibles

Pas Invincibles sur le merchandising.

Arsenal et Adidas, son équipementier, ont fait une sacrée bourde. Le maillot de la saison prochaine, censé rendre hommage au titre des Invincibles remporté par Thierry Henry, Patrick Vieira, Robert Pirès et consorts en 2003-2004, a été édité au mois de mai dernier, mais les fans ont remarqué qu’il y avait une erreur de conception concernant le nombre de matchs inscrits : 32 au lieu de 38. Sur la tunique, on note l’absence de deux matchs nuls contre Portsmouth et Birmingham. Ainsi que quatre victoires manquantes.

Adidas STOP selling Arsenal's new home kit after embarrassing blunder is spotted https://t.co/NpcE86zn9n — Mail Sport (@MailSport) June 21, 2023

Le club a ainsi essuyé pléthore de plaintes et logiquement reçu de nombreuses demandes de remboursement. A 130 balles la liquette, ça fait effectivement cher la boulette. The Sun rapporte qu’Arsenal dédommagera effectivement les personnes lésées.

Ceci étant réglé, on peut passer à la question suivante : qui a encore les moyens de mettre 130€ dans un maillot de foot aujourd’hui ?

