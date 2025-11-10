À 40 ans, Papiss Cissé continue de martyriser les défenses anglaises

Le football champagne chez les amateurs.

Vous vous souvenez de Papiss Cissé ? Mais si, le buteur sénégalais formé à Metz, qui a joué pour Newcastle (131 matchs), Fribourg ou encore Fenerbahçe, l’attaquant aux 34 sélections avec les Lions de la Téranga. Retraité depuis peu, le joueur de 40 ans a relevé un nouveau challenge : rallier le club amateur du Wythenshawe FC, dans la banlieue de Manchester.

Et pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Lors de la victoire 13-0 face à South Liverpool ce dimanche, Cissé a tout simplement inscrit sept buts en une mi-temps. On vous conseille les deux derniers : des superbes louches sur un gardien dépassé par la situation, qui est déjà parti chercher cinq fois le ballon dans ses filets.

Ex Newcastle striker Papiss Cissé scored 7 goals in 1 half of football for Wythenshaw vets FC😂😂😂 pic.twitter.com/dQKuRJXRtr — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) November 10, 2025

L’équipe du dimanche ultime

Déjà buteur à six reprises dans un match précédent face à Collegiate Old Boys (6-2), Cissé s’impose comme le fer de lance de son équipe, qui collectionne les cartons : 5-2, 7-1, 10-1, 9-1… et une place de leader tranquille en Sunday League.

Si l’envie vous prend d’aller voir ce club amateur un jour, vous pourrez y croiser d’anciens grands joueurs du football anglais : Emile Heskey (223 matchs avec Liverpool), le Hondurien Maynor Figueroa (ex-Wigan) ou encore le DJ Joleon Lescott et Stephen Ireland (ex-gloires de Manchester City) ont tous fait le choix de remettre les crampons pour terroriser la Sunday League.

Ça nous rappelle Jean-Pierre Papin et ses piges à l’US Cap Ferret.

