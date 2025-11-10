S’abonner au mag
  • Angleterre
  • Wythenshawe FC

À 40 ans, Papiss Cissé continue de martyriser les défenses anglaises

CDB
À 40 ans, Papiss Cissé continue de martyriser les défenses anglaises

Le football champagne chez les amateurs.

Vous vous souvenez de Papiss Cissé ? Mais si, le buteur sénégalais formé à Metz, qui a joué pour Newcastle (131 matchs), Fribourg ou encore Fenerbahçe, l’attaquant aux 34 sélections avec les Lions de la Téranga. Retraité depuis peu, le joueur de 40 ans a relevé un nouveau challenge : rallier le club amateur du Wythenshawe FC, dans la banlieue de Manchester.

Et pour le moment, ça se passe plutôt pas mal. Lors de la victoire 13-0 face à South Liverpool ce dimanche, Cissé a tout simplement inscrit sept buts en une mi-temps. On vous conseille les deux derniers : des superbes louches sur un gardien dépassé par la situation, qui est déjà parti chercher cinq fois le ballon dans ses filets.

L’équipe du dimanche ultime

Déjà buteur à six reprises dans un match précédent face à Collegiate Old Boys (6-2), Cissé s’impose comme le fer de lance de son équipe, qui collectionne les cartons : 5-2, 7-1, 10-1, 9-1… et une place de leader tranquille en Sunday League.

Si l’envie vous prend d’aller voir ce club amateur un jour, vous pourrez y croiser d’anciens grands joueurs du football anglaisEmile Heskey (223 matchs avec Liverpool), le Hondurien Maynor Figueroa (ex-Wigan) ou encore le DJ Joleon Lescott et Stephen Ireland (ex-gloires de Manchester City) ont tous fait le choix de remettre les crampons pour terroriser la Sunday League.

Ça nous rappelle Jean-Pierre Papin et ses piges à l’US Cap Ferret.

Mais qui es-tu, le joueur qui ne célèbre pas son but ?

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

23
Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)
Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

Revivez la victoire du PSG à Lyon (2-3)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!