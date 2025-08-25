S’abonner au mag
  • Angleterre

Un ancien joueur de Premier League est devenu DJ

MBC
Un ancien joueur de Premier League est devenu DJ

DJ Snake a de la concurrence.

Dans une interview donnée en 2015 au média local des West Midlands, Express and Star, l’ancien joueur de Manchester City Joleon Lescott avait indiqué que s’il n’avait pas percé dans le foot, il serait devenu DJ. Huit ans après la fin de sa carrière, l’Anglais a officiellement troqué ses crampons pour les platines sur la scène du festival de Reading ce dimanche soir. Avec cette reconversion musicale, le double vainqueur de la Premier League suit les pas de son père, lui-même DJ.

Take it easy Micah

Pour sa première devant un public, Lescott a ambiancé une foule en délire. Dans la fosse, un invité de marque : Micah Richards, son ex-coéquipier chez les Skyblues. Bouteille de Jägermeister à la main, le consultant vedette aux côtés de Thierry Henry et Jamie Carragher sur CBS était complètement fou devant la performance de son poto. 

Après Oasis, Pep Guardiola va peut-être bientôt découvrir la musique de DJ Lescott.

Jacques Wattez, le roc de Boulogne

MBC

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
  • Enquête à Hénin-Beaumont
Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen

Dans les années 2000, Gérard Dalongeville, maire de gauche de Hénin-Beaumont, est empêtré dans une affaire qui aboutira à sa condamnation pour détournement de fonds publics, offrira les clés de la ville à l'extrême droite, et lancera la carrière politique de Marine Le Pen. Retour sur une histoire de coffre-fort qui a changé la face de la politique française.

Les grands récits de Society: L'affaire qui a lancé la carrière de Marine Le Pen
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine