Un ancien joueur de Premier League est devenu DJ

DJ Snake a de la concurrence.

Dans une interview donnée en 2015 au média local des West Midlands, Express and Star, l’ancien joueur de Manchester City Joleon Lescott avait indiqué que s’il n’avait pas percé dans le foot, il serait devenu DJ. Huit ans après la fin de sa carrière, l’Anglais a officiellement troqué ses crampons pour les platines sur la scène du festival de Reading ce dimanche soir. Avec cette reconversion musicale, le double vainqueur de la Premier League suit les pas de son père, lui-même DJ.

Take it easy Micah

Pour sa première devant un public, Lescott a ambiancé une foule en délire. Dans la fosse, un invité de marque : Micah Richards, son ex-coéquipier chez les Skyblues. Bouteille de Jägermeister à la main, le consultant vedette aux côtés de Thierry Henry et Jamie Carragher sur CBS était complètement fou devant la performance de son poto.

Micah Richards in the thick of it for Joleon Lescott’s DJ set at Creamfields😭😭😭 What a bloke👏👏👏 pic.twitter.com/CwKwjQLMx7 — The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) August 25, 2025

Après Oasis, Pep Guardiola va peut-être bientôt découvrir la musique de DJ Lescott.

