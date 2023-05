Le nouveau maillot d’Arsenal pour la saison prochaine

C’est un grand classique des équipementiers : le nouveau maillot en hommage à un anniversaire important de la vie d’un club. Ainsi, Arsenal et adidas ont trouvé 20 bougies évidentes à fêter pour la saison 2003-2004 : celle de la saison mythique de l’équipe des Invincibles.

On rembobine la cassette : il y a 20 ans, Arsenal signait la plus belle saison de son histoire et un véritable exploit de l’histoire du foot moderne. Au terme d’une saison incroyable, les Gunners de Lehmann, Cole, Vieira, Pirès, Ljungberg, Parlour, Bergkamp, Henry et Fabregas remportent la Premier League avec 90 points, 73 buts marqués, 26 victoires, 12 matchs nuls (dont l’aller et le retour contre les monstres de Porstmouth) et donc aucune défaite. Zéro défaite, exactement, chose inédite en championnat qui leur vaudra le fameux surnom d’Invincibles. Bon, on passe sur les éliminations en quarts de finale de Ligue des Champions, ou en demi-finales des deux coupes nationales qui nuancent un peu la légende, hein…

Pour célébrer ce souvenir, les coéquipiers d’Odegaard, Saka et Martinelli porteront la saison prochaine un maillot qui s’inspire de celui de Pascal Cygan et de Jérémie Aliadière en 2003-2004 (et qui était fabriqué par Nike). Comment ? Avec des manches blanches, comme d’habitude, mais qui se rapprocheraient a priori plus de celles de l’époque, ainsi qu’avec une référence sur le côté aux 26 victoires et 12 matchs nuls. Pour le reste, le logo, l’écusson et les trois bandes sont dorés, tandis qu’un nouveau motif en forme d’éclairs traverse le torse rouge (d’une nouvelle teinte, selon la marque allemande). Ça plaît, ça ne plaît pas, mais en tout cas, les féminines auront l’honneur de porter cette tenue pour la première fois le 27 mai face à Aston Villa, soit un jour avant les garçons qui l’enfileront le lendemain face à Wolverhampton.

Après, est-ce que c’est une bonne idée de rappeler cet évènement à chaque journée de championnat aux joueurs d’Arsenal, qui adorent jouer sous pression, c’est bien connu, c’est une autre question…

