Quand la tête de Messi remplace les notes sur les copies de jeunes argentins

Zéro + zéro = la tête à Leo.

Jeune enseignante en mathématiques et fan de football, Camila Brambilla, a eu une riche idée pour aider ses élèves à progresser. Dans une vidéo à succès sur TikTok, qui cumule de plus de 300.000 vues depuis fin octobre, elle dévoile sa méthode (très) astucieuse pour motiver les élèves : agrafer des vignettes de l’Argentin dans le coin de chaque copie, avec une humeur qui colle à la note. On peut donc y admirer 50 nuances du joueur, réutilisé comme mème : content, pas content, grimaçant, souriant…

Ne pas faire pleurer Messi

« Je ne m’attendais absolument pas à un tel engouement », admet la jeune prof de 27 ans. « Quand je rends les contrôles corrigés, j’entends : « Oooh non, j’ai fait pleurer Messi ! ». Ou alors : « Aaah, Messi est heureux aujourd’hui ! » (Rires.) Ça fait marrer tout le monde. La petite photo aide à se détacher du résultat, atténue la déception quand ça ne s’est pas trop bien passé (…) Après tout, qui aurait envie de rendre Messi triste ? ». Constat particulièrement avéré dans le lycée dans lequel enseigne Camila Brambilla, à La Matanza, dans la banlieue de la capitale Buenos Aires, où Messi est une légende vivante.

« En fouillant sur Internet, je suis tombée sur plein de photos marrantes de Messi. J’ai trouvé que c’était parfait, parce que c’est un joueur unanimement admiré, surtout depuis la dernière Coupe du monde, un bel exemple de dépassement de soi et d’humilité en tant que sportif et être humain. » La récompense ultime ? Messi qui soulève la Coupe du monde, évidemment.

Mais pour ça, il faudra attendre la copie parfaite.

