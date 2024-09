Arsenal prolonge Arteta

C’est Mikel tout ça !

Dans les tuyaux depuis quelques jours, Arsenal a officialisé la prolongation de contrat de son entraîneur Mikel Arteta ce jeudi. Reconduire l’ancien milieu du terrain du club, débarqué en décembre 2019, semblait comme une évidence, tant son impact a métamorphosé le jeu des Gunners, bien mal en point à son arrivée.

Pierre angulaire du renouveau des Gunners

« Mikel a été un élément primordial pour nous réinstaller au sommet du football anglais et européen », a rappelé le club dans son communiqué. Vainqueur d’une FA Cup et de deux Community Shield, le natif de Saint-Sébastien s’est surtout distingué pour avoir fait d’Arsenal une (nouvelle) machine à gagner. Au point d’avoir pu espérer à deux reprises le titre en Premier League, en terminant à chaque fois dauphin du même Manchester City.

Belief in what we do. Mikel Arteta has committed his future to The Arsenal ✊ pic.twitter.com/fo9zS9jvL5 — Arsenal (@Arsenal) September 12, 2024

Au cœur du projet sportif, Arteta semble plus motivé que jamais pour voir son équipe passer encore un autre cap. « Je suis très fier, très heureux, et j’ai hâte de voir ce que sera la suite. Je me sens soutenu et je veux faire bien plus que ce que nous avons déjà accompli », a-t-il expliqué.

Les Invincibles, version II ?

