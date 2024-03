Arsenal chasse les supporters de Sheffield United

Sheffield United 0-6 Arsenal

Buts : Ødegaard (5e), Bogle (13e, CSC), Martinelli (15e), Havertz (25e), Rice (39e) et White (58e) pour les Gunners.

Trois buts claqués en quinze minutes, six en moins d’une heure, 81% de possession de balle, un statut double de meilleure attaque et meilleure défense de Premier League : lundi soir, Arsenal a fait un peu plus que s’imposer à Sheffield. Les Gunners ont tout simplement démoli des Blades qui ont vu certains de leurs supporters quitter Bramall Lane après moins de 20 minutes de jeu.

Sheffield United fans are already heading for the exit😳 pic.twitter.com/eQ93tKlfnl — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) March 4, 2024

Il faut dire, quand même, que Sheffield United vient d’enchaîner une troisième soirée à domicile avec cinq buts dans le cornet et qu’un maintien en Premier League n’est, déjà, quasiment plus un sujet de discussion. De son côté, Arsenal, qui a sorti un premier acte fabuleux, dans la lignée de son début d’année 2024, a notamment été porté par un excellent Havertz et se recale un point derrière City et deux derrière Liverpool. Petite tache : Martinelli est sorti blessé en seconde période.

Qu’elle est douce cette baston à trois.