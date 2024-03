Pronostic Sheffield United Arsenal : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Sheffield, une formalité pour Arsenal

L’été dernier, Sheffield United a retrouvé l’élite anglaise, mais semble bien parti pour retrouver le Championship. En effet, après 26 journées disputées, les Blades sont en dernière position du classement avec 11 points de retard sur le premier non-relégable, Nottingham. Les hommes de Chris Wilder n’ont pas dû se réjouir de voir la sanction d’Everton être revue à la baisse. Sportivement, Sheffield est en grande difficulté avec seulement 3 succès obtenus depuis l’entame de saison. Lors des 8 dernières journées, les Blades ont perdu à 6 reprises pour un nul contre West Ham et un succès face à Luton, également relégable. Dernièrement, les partenaires de Brewster ont lourdement perdu à domicile face à Brighton (0-5) et s’attendent à un match compliqué face à Arsenal.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En effet, les Gunners tournent à plein régime ces dernières semaines puisqu’ils sont sur une série de 6 victoires consécutives en PL. La formation londonienne lutte avec Liverpool et Manchester City pour le gain du championnat. Lors de cette période faste, Arsenal a impressionné offensivement en inscrivant 25 buts en 6 matchs (soit plus de 4 de moyenne). Le week-end dernier, la bande d’Arteta a balayé Newcastle (4-1) avec Havertz de plus en plus à l’aise dans le XI des Gunners. L’international allemand est bien entouré avec Saka, Ødegaard et Martinelli, tandis que Rice a vraiment apporté un plus évident au cœur du jeu. Saka a tout simplement marqué 7 buts sur les 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. Impressionnant, Arsenal veut s’imposer pour pouvoir être un spectateur attentif du prochain Liverpool – Manchester City. Sur sa lancée, le club londonien devrait surclasser une équipe de Sheffield dans le dur.

► Le pari « Victoire Arsenal avec au moins 2 buts d’écart » est coté à 1,41 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 181€ (282€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Saka buteur » est coté à 1,92 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 284€ (384€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Sheffield – Arsenal :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Sheffield United Arsenal détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !