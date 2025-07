Arsenal casse sa tirelire pour un milieu espagnol

« Qu’est-ce j′vais faire de toute cette oseille ? »

Comme tous les clubs anglais, Arsenal a touché le jackpot avec les droits télé. Et ça, la Real Sociedad le sait très bien au moment d’entamer les négociations avec les Gunners au sujet de leur milieu de terrain Martin Zubimendi (26 ans). Pour arracher le champion d’Europe espagnol de son club formateur, Arsenal a donc dû lâcher 65 millions d’euros, soit le 4e plus gros transfert de son histoire derrière Declan Rice, Nicolas Pépé et Kai Havertz. Il faut dire que les relations sont bonnes entre les deux clubs, puisque l’an dernier, c’est Mikel Merino qui a rejoint Arsenal contre 32 millions d’euros.

Controlling the tempo. Martin Zubimendi is a Gunner ✊ Original music by Ezra Collective's Femi Koleoso. pic.twitter.com/sYbDanRUnT — Arsenal (@Arsenal) July 6, 2025

Lui aussi passé par la Real Sociedad, Mikel Arteta est visiblement ravi de la signature de son compatriote venu remplacer Thomas Partey, parti libre et inculpé pour viols et agression sexuelle : « Martin est un joueur qui apportera énormément de qualité et d’intelligence à notre équipe. Il a tout pour devenir un joueur clé pour nous. »

Et dire qu’il va finir en faux 9 comme Mikel Merino.

Miné par les blessures, Takehiro Tomiyasu quitte Arsenal