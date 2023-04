Après TFC-OL, Blanc pas satisfait de Cherki

Inutile de compter sur Laurent Blanc pour sauver le soldat Rayan.

La victoire n’efface pas tout pour Laurent Blanc. Après le succès obtenu par les siens, dans les toutes dernières minutes, face à Toulouse ce vendredi, l’entraîneur lyonnais est revenu sur la performance de Rayan Cherki au micro de Prime Video. « Rayan Cherki a-t-il fait un bon match ? Non », attaque le Président. L’ancien sélectionneur des Bleus rentre ensuite dans les détails : « En première période il doit tuer le match à lui tout seul, mais il ne le fait pas. On joue au football aussi pour gagner, il faut faire le bon geste, au bon moment, jouer juste. »

Une mise au point en bonne et due forme envers son poulain que le technicien de l’OL a tenu à nuancer : « En seconde période, il a joué juste. Avec toutes les qualités qu’il a, on s’attend à ce qu’il fasse des mi-temps comme ça. » Conscient du talent de celui qui pourrait représenter l’Italie, l’ancien entraîneur du PSG attend désormais qu’il soit plus constant : « C’est encore un jeune joueur, très talentueux. On est parti de loin, mais on est sur le bon chemin. On veut toujours plus parce qu’il a des qualités hors normes. »

Reste à savoir si Blanc parle du terrain ou du montant que devra débourser un éventuel prétendant.

Lyon crucifie Toulouse